Days Gone sarà protagonista di un video ' dietro le quinte' targato Sony Bend Studio

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è uscito da tempo ormai, ma sembra cheabbia in cantiere qualcosa di nuovo per il gioco. Attraverso l'account Twitter ufficiale dello, arriva un annuncio legato proprio a. "A partire da domani 29 settembre alle 21:00 (orario italiano in questo caso), mostreremo qualcosa di mai visto prima su. Unle. Tenete d'occhio il nostro canale YouTube per la prima parte. Non vediamo l'ora di mostrarvelo" recita il tweet. Loparla di una prima parte, pertanto è lecito pensare che ci saranno piùlededicate al ...

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone

Gli sviluppatori di Days Gone stanno lavorando ad un nuovo progetto che per Playstation è un concept grandioso e molto interessante.