Dati e Privacy Shield, lo stallo europeo che rallenta il Ttc (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata in cui prende il via il Trade and Technology Council tra Unione europea e Stati Uniti d’America vale la pena ricordare l’esistenza delle grandi questioni irrisolte tra le due sponde dell’Atlantico. Quelle che possono determinare il buon funzionamento del forum, che dovrà funzionare come canale di dialogo costante per troncare sul nascere le eventuali frizioni commerciali. Tra Bruxelles e Washington hanno chiarito che quelle preesistenti, come il caso Airbus-Boeing o la regolamentazione di Big Tech, non saranno oggetto di discussione. Almeno, non direttamente. Del resto, iniziare un percorso di lungo periodo partendo dai punti più controversi non è di buon auspicio. Tra tutte, la questione ancora aperta del trasferimento dei Dati personali (che peraltro offre un ottimo esempio del perché serva qualcosa come il Ttc) rende ostica la discussione a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata in cui prende il via il Trade and Technology Council tra Unione europea e Stati Uniti d’America vale la pena ricordare l’esistenza delle grandi questioni irrisolte tra le due sponde dell’Atlantico. Quelle che possono determinare il buon funzionamento del forum, che dovrà funzionare come canale di dialogo costante per troncare sul nascere le eventuali frizioni commerciali. Tra Bruxelles e Washington hanno chiarito che quelle preesistenti, come il caso Airbus-Boeing o la regolamentazione di Big Tech, non saranno oggetto di discussione. Almeno, non direttamente. Del resto, iniziare un percorso di lungo periodo partendo dai punti più controversi non è di buon auspicio. Tra tutte, la questione ancora aperta del trasferimento deipersonali (che peraltro offre un ottimo esempio del perché serva qualcosa come il Ttc) rende ostica la discussione a ...

