Dati della Pubblica amministrazione: il progetto del Cloud nazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti i Dati e le applicazioni della Pubblica amministrazione italiana potrebbero presto essere inseriti nella cosiddetta nube del Cloud. Ossia uno spazio virtuale e tecnologicamente avanzato nell’ambito di un nuovo Polo Strategico nazionale. Un’infrastruttura che dovrà garantire l’accelerazione della trasformazione digitale, a garanzia della sicurezza e del controllo dei Dati riservati. Una rivoluzione tecnologica per la security italiana che deve adattarsi alle condizioni di protezione che adesso sono più all’avanguardia. Cloud, la proposta mista pubblico-privata Per questo la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) con Leonardo, Sogei e Tim “hanno presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al Ministro per ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti ie le applicazioniitaliana potrebbero presto essere inseriti nella cosiddetta nube del. Ossia uno spazio virtuale e tecnologicamente avanzato nell’ambito di un nuovo Polo Strategico. Un’infrastruttura che dovrà garantire l’accelerazionetrasformazione digitale, a garanziasicurezza e del controllo deiriservati. Una rivoluzione tecnologica per la security italiana che deve adattarsi alle condizioni di protezione che adesso sono più all’avanguardia., la proposta mista pubblico-privata Per questo la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) con Leonardo, Sogei e Tim “hanno presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al Ministro per ...

