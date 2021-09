Dati Covid 29 settembre: 3.212 casi, 63 decessi. Bassetti: “Via il Green pass col 90% di vaccinati” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 3.212 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e Dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 295.452 tamponi, il tasso di positività è all’1,08%. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 3.317 (-101), mentre le persone in terapia intensiva sono 450 (-9).«La campagna vaccinale del nostro Paese, lo scandisco, è stata chiaramente un successo. Abbiamo più dell’80% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose». Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a margine di un evento organizzato a Genova. «Il Covid-19 è diventata la quarta causa di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 3.212 i contagi da19 in Italia oggi, 292021, secondo numeri edel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovisono stati individuati su 295.452 tamponi, il tasso di positività è all’1,08%. I pazientiricoverati in area non critica sono 3.317 (-101), mentre le persone in terapia intensiva sono 450 (-9).«La campagna vaccinale del nostro Paese, lo scandisco, è stata chiaramente un successo. Abbiamo più dell’80% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose». Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a margine di un evento organizzato a Genova. «Il-19 è diventata la quarta causa di ...

