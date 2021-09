Dal drago sparapalle alla racchetta legata: addio a Mike Agassi, padre padrone di Andre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amato e odiato. Mike Agassi, 90 anni, è morto venerdì sera. padre e creatore del fenomeno di tennis di Las Vegas Andre, il pugile iraniano (agonista incallito, partecipò all' Olimpiade di Londra 1948 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amato e odiato., 90 anni, è morto venerdì sera.e creatore del fenomeno di tennis di Las Vegas, il pugile iraniano (agonista incallito, partecipò all' Olimpiade di Londra 1948 ...

Advertising

annamariasberna : @Agenzia_Ansa L E G G E T E : Come avevo anticipato il drago con azione deus ex machina ha abbassato il rincaro da… - LaCittadellaEgg : @ladymultifandom @slytherin_qveen Mi dovrai prestare qualcosa di rosso ?? Oppure voi fate la parte dal drago rosso,… - Loredanataberl1 : RT @FrancescoSaro: @KappaVu Dire salvaci tu Drago significa belare come le pecore comuniste che ripetono tutto quello che dice il Partito!… - CircolodiD : @Anna2Ary solo x riferimento semantico e semiotico bibbia,/ apocalisse drago = satana bestia = anticristo ci s… - aleniggaz : RT @ilva87161350: @Dedalus12470353 @CasaLettori @buffy_29 @Lanoir_ER La conosci, tu, Dafne, quell’antica romanza, … Dove del vinto drago do… -