(Di mercoledì 29 settembre 2021) «Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo che potesse essere in primavera, cinque mesi fa, e questa è la prima conferma che dalsicon la». Lo hail presidente del Consigliodurante la conferenza stampa di presentazione della Nadef, la Nota che aggiorna il Documento di economia e finanza (Def). La conferenza ha fatto seguito alla riunione del Consiglio dei ministri di questa mattina, chiusa poco prima di mezzogiorno. Prima di parlare dei temi sul tavolo,ha speso alcune parole sulle troppe morti sul lavoro, «una tendenza che assume sempre più i contorni di una strage che continua ogni giorno». La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di ...

Advertising

Confindustria : La sfida è la crescita dal 2022 in avanti, deve essere solida e duratura grazie al miglior utilizzo possibile del… - Linkiesta : Dal debito pubblico si esce con la crescita dell’economia, ha detto Mario #Draghi - marcocobianchi : L'andamento del debito pubblico dal 1861 ad oggi. Per dire... - MassimoAmbroset : @borghi_claudio Breaking news ,Borghi : DREAMS ![Tr.Grisu'-Draghi: 'Nota di aggiornamento al Nadef all'esame del Co… - zazoomblog : Nadef Draghi: Dal debito si esce con la crescita. Nessun ritardo sul Pnrr - #Nadef #Draghi: #debito #crescita. -

Ultime Notizie dalla rete : Dal debito

pubblico si esce soprattutto con la crescita, ha commentato a caldo il premier Mario Draghi : 'Questo significa che nella selezione delle misure per la Legge di bilancio dobbiamo stare ...Andamento che 'porta a una flessione del rapporto/Pil155,6% del 2020 al 153,5% di quest'anno'. Il 'picco del rapporto - ha sottolineato dunque Franco - c'è stato l'anno scorso e nel 2021 ...Roma, 29 set. (askanews) - 'Il quadro economico' dell'Italia 'è di gran lunga migliore di quanto noi stessi potessimo pensare in primavera, ...ROMA (ITALPRESS) – L’Italia cresce, sia in termini di fiducia, sia sul piano economico. Lo ha certificato la Nota di aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei Ministri. Lo hanno confermato il ...