Da studio Iqvia fotografia sulle malattie cardiovascolari nel post Covid-19

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Problemiancora prima causa di morte. In occasione della Giornata mondiale del Cuore 2021, Sanofi , cone Fondazione Italiana per il Cuore , ha realizzato una nuova ricerca per analizzare le criticità emerse nelpandemia. E il 63% dei medici auspica per un prossimo futuro nuove forme di ‘connessione’ con i pazienti L'articolo proviene da Italia Sera.

I numeri a livello globale e le strategie di contrasto approfondimento Lo: bere caffè ... Lo ha sottolineato una ricerca realizzata da Sanofi con, in collaborazione con la Fondazione ...È quanto emerge da una ricerca realizzata da Sanofi cone in collaborazione con la Fondazione Italiana per il Cuore, presentata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2021. Loha ...L'emergenza Covid ha messo a dura prova il comparto sanitario, creando disagi nella diagnosi e il trattamento anche delle altre patologie. In Italia le malattie cardiovascolari restano la ...Dopo aver registrato il senso di isolamento e le paure di pazienti e caregiver durante il primo lockdown (“Il cuore batte nel web”: studio sulle discussioni di pazienti e caregiver sul web durante i m ...