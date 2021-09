Da ottobre aumenterà il costo delle bollette | ecco le stime dopo l' intervento del governo

Advertising

PivaEdoardo : RT @globalistIT: - globalistIT : - BertaIsla : RT @confundustria: Da ottobre Amazon aumenterà il salario dei dipendenti in base all’anzianità di servizio, da un minimo di 70 euro a un ma… - Mattia43504626 : RT @confundustria: Da ottobre Amazon aumenterà il salario dei dipendenti in base all’anzianità di servizio, da un minimo di 70 euro a un ma… - marziodb : RT @confundustria: Da ottobre Amazon aumenterà il salario dei dipendenti in base all’anzianità di servizio, da un minimo di 70 euro a un ma… -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre aumenterà

Globalist.it

Scatta il conto alla rovescia per le maggiorazioni che peseranno sulle tasche degli italiani a partire da. +29,8% per l'elettricità, per l'esattezza, e +14,4% per il gas. Rincari previsti nel ...Nel quarto trimestre (- dicembre) la bolletta dell'elettricitàdel 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ...