Da Mosca | Spartak senza chance | Napoli esagerato

Il Napoli affronta lo Spartak Mosca per la seconda giornata di Europa League. Gli azzurri hanno intenzione di vincere per portarsi a 4 punti nel girone e sperare in un pareggio tra Legia Varsavia e Leicester per prendersi la vetta della classifica. L'ex presidente della Lokomotiv di Mosca Nikolay Naumov, a Gazeta.Ru, ha parlato della gara del Maradona. "Lo Spartak Mosca non ha possibilità di battere il Napoli. Gli azzurri sono molto ben organizzati, tatticamente e tecnicamente. Strapperanno tutto ciò che possono. Penso che lo Spartak tornerà da Napoli con una sconfitta. Nella migliore delle ipotesi non perderanno con tanti gol di scarto".

