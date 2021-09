Cybercrimine | il lavoro del futuro

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 settembre 2021) «Il crimine non paga a meno che non sia il tuo!». Questo dice Oliver Twist recitando le "tre regole d'oro" nel film di Roman Polanski. Mai come oggi questa citazione assume significato particolare, per la semplice ragione che esiste un tipo di delitto a cui si applica molto bene. Stiamo parlando di un crimine che la vittima, per quanto volenterosa, fatica a spiegare; le forze dell'ordine si trovano in difficoltà a indagare; le procure non riescono a perseguire. Con questo vi do il benvenuto nel mondo del crimine cyber. Questa settimana prendo spunto da un mio contatto Linkedin che mi ha segnalato l'intervista a un responsabile della sicurezza. L'intervistato segnalava come alle persone competenti in materia il crimine offre molte più opportunità rispetto alla legalità. Purtroppo si tratta di una drammatica verità che personalmente penso sia legata a tre fattori ...