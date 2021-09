Cricket, prima vittoria azzurra dopo 23 anni: battuti i maestri inglesi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche il Cricket azzurro compie qualcosa di storico. Nell'European Cricket Championship T10, la prima vittoria della nazionale dopo quattro sconfitte in due giorni è arrivata contro l'avversario più ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche ilazzurro compie qualcosa di storico. Nell'EuropeanChampionship T10, ladella nazionalequattro sconfitte in due giorni è arrivata contro l'avversario più ...

Advertising

HushiDani : @assurdistan @StefanoPutinati @SergioTomat Putinati è come Chtulhu: non 'porta jella'. 'Pervade l'Universo di un or… - ziobedo : RT @StefanoPutinati: Dopo la vittoria a Cricket con l’Inghilterra credo che abbiamo due certezze. La prima: in ambito sportivo è oggettiv… - borrillo62 : RT @StefanoPutinati: Dopo la vittoria a Cricket con l’Inghilterra credo che abbiamo due certezze. La prima: in ambito sportivo è oggettiv… - aquila1902 : @LegaProOfficial avremo bisogno di un po’ di #punti è possibile giocare contro l’Inghilterra prima della fine dell’… - pietrofrigo : RT @StefanoPutinati: Dopo la vittoria a Cricket con l’Inghilterra credo che abbiamo due certezze. La prima: in ambito sportivo è oggettiv… -