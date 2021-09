Covid: Russia, 857 morti in 24h, picco da inizio epidemia (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 857 decessi provocati da Covid - 19, il massimo in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 857 decessi provocati da- 19, il massimo in un solo giorno dall'dell': lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, ...

