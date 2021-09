Covid, pediatra: “Frena vaccinazione 12-19enni, farla a scuola aiuta genitori” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Figli non vaccinati, genitori sì. “Circa mezzo milione di ragazzi fra i 12 e i 19 anni non ha ancora effettuato la vaccinazione anti Covid mentre i loro genitori l’hanno già fatta”. E’ la stima del pediatra Italo Farnetani, secondo cui una “ridotta adesione alle vaccinazioni da parte delle famiglie con minori” potrebbe in diversi casi essere “dovuta non tanto a una motivazione di rifiuto del vaccino – visto che i genitori lo hanno fatto – quanto a difficoltà logistiche”. Per questo l’esperto torna a rilanciare la proposta di superare queste difficoltà portando le iniezioni scudo ‘fra i banchi di scuola’. “I dati giornalieri – spiega il professore ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta all’Adnkronos Salute – lo dimostrano: da quando si è aperta ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Figli non vaccinati,sì. “Circa mezzo milione di ragazzi fra i 12 e i 19 anni non ha ancora effettuato laantimentre i lorol’hanno già fatta”. E’ la stima delItalo Farnetani, secondo cui una “ridotta adesione alle vaccinazioni da parte delle famiglie con minori” potrebbe in diversi casi essere “dovuta non tanto a una motivazione di rifiuto del vaccino – visto che ilo hanno fatto – quanto a difficoltà logistiche”. Per questo l’esperto torna a rilanciare la proposta di superare queste difficoltà portando le iniezioni scudo ‘fra i banchi di’. “I dati giornalieri – spiega il professore ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta all’Adnkronos Salute – lo dimostrano: da quando si è aperta ...

Advertising

infoitsalute : Bambini e covid, il pediatra Ferrando: 'Sintomi indistinguibili, sempre meglio il tampone' - Riccia28 : Pediatra Signora Rinite allergica. Domani il bambino va a scuola! Niente tampone non è necessario, stanno diventan… - infoitinterno : Scuola e virus, il pediatra Tuteri: «La Dad fa più male del Covid, basta con la quarantena» - Loredanataberl1 : RT @ElenaElle10: @VittorioBanti Mia figlia, in 'epoca' pre covid, aveva spesso otiti, pediatra disponibile in studio solo pochissime ore a… - AnnaCorsaroAdv : RT @ElenaElle10: @VittorioBanti Mia figlia, in 'epoca' pre covid, aveva spesso otiti, pediatra disponibile in studio solo pochissime ore a… -