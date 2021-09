Covid, oltre 3,3 milioni di contagi e 55mila morti in 7 giorni nel mondo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua a scendere a livello globale il numero settimanale di contagi e morti di Covid. Tra il 20 e il 26 settembre sono stati infatti oltre 3,3 milioni i contagi e oltre 55mila i decessi segnalati nel mondo. Il calo è del 10% sia per le infezioni sia per il numero di vittime del virus. In Europa il trend discendente ha rallentato: con 1,09 milioni di casi e 14.638 morti settimanali, nel Vecchio continente si registra un -1%, con numeri praticamente simili alla settimana scorsa. Questo lo scenario che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per fare un raffronto, la più grande diminuzione sul fronte contagi è quella registrata nella regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua a scendere a livello globale il numero settimanale didi. Tra il 20 e il 26 settembre sono stati infatti3,3i decessi segnalati nel. Il calo è del 10% sia per le infezioni sia per il numero di vittime del virus. In Europa il trend discendente ha rallentato: con 1,09di casi e 14.638settimanali, nel Vecchio continente si registra un -1%, con numeri praticamente simili alla settimana scorsa. Questo lo scenario che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per fare un raffronto, la più grande diminuzione sul fronteè quella registrata nella regione ...

