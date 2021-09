Covid oggi Veneto, 253 contagi: bollettino 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 253 i contagi da Covid 19 in Veneto oggi, 29 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri registrati 3 morti, che portano a 11.773 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 10.817 (-232), mentre i dimessi/guariti sono 446.163 (+482). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 253 ida19 in, 292021, secondo i numeri deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri registrati 3 morti, che portano a 11.773 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 10.817 (-232), mentre i dimessi/guariti sono 446.163 (+482). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

