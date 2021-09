Covid oggi Sicilia, 278 contagi e 7 morti: bollettino 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 278 i contagi da Covid 19 in Sicilia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino. Processati 15.647 tamponi, con il numero di attuali positivi che scende a quota 15.267. In un solo giorno i guariti sono stati 1.601, mentre i 7 decessi riportati oggi (6.812 dall’inizio dell’emergenza pandemica) si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 507, mentre si trovano in terapia intensiva 65 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 58 a Palermo, 53 a Catania, 7 a Messina, 18 a Ragusa, 10 a Trapani, 73 a Siracusa, 14 a Caltanissetta, 33 ad Agrigento e 12 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 278 ida19 in, 292021, secondo numeri e dati del. Processati 15.647 tamponi, con il numero di attuali positivi che scende a quota 15.267. In un solo giorno i guariti sono stati 1.601, mentre i 7 decessi riportati(6.812 dall’inizio dell’emergenza pandemica) si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 507, mentre si trovano in terapia intensiva 65 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 58 a Palermo, 53 a Catania, 7 a Messina, 18 a Ragusa, 10 a Trapani, 73 a Siracusa, 14 a Caltanissetta, 33 ad Agrigento e 12 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

