Covid oggi Sardegna, 66 contagi e 5 morti: bollettino 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 66 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid 19 nel bollettino della regione. I tamponi processati sono stati 7.872 test tra molecolari e antigenici. Cinque i morti registrati nelle ultime 24 ore: un uomo di 83 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo e una donna, rispettivamente di 83 e 81 anni, residenti nella Provincia di Sassari, due pazienti residenti nella Provincia di Nuoro. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (uno in meno di ieri), 135 in area medica (-5). Sono 2058, invece, i casi di isolamento domiciliare (166 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

