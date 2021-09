Covid oggi Lombardia, 438 contagi e 5 morti: bollettino 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 438 i contagi da Covid 19 in Lombardia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino. Si tratta dello 0,7% dei 54.880 tamponi. Nelle ultime 24 ore ci sono state cinque vittime, ma sono diminuiti i ricoverati nei reparti (-9), che sono in tutto 384. In terapia intensiva i pazienti Covid sono 58, due in più di ieri. Nessun nuovo caso si registra a Lodi e provincia. In provincia di Milano ce ne sono 125 di cui 53 in città. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 438 ida19 in, 292021, secondo numeri e dati del. Si tratta dello 0,7% dei 54.880 tamponi. Nelle ultime 24 ore ci sono state cinque vittime, ma sono diminuiti i ricoverati nei reparti (-9), che sono in tutto 384. In terapia intensiva i pazientisono 58, due in più di ieri. Nessun nuovo caso si registra a Lodi e provincia. In provincia di Milano ce ne sono 125 di cui 53 in città. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

