Covid oggi Italia, 3.212 contagi e 63 morti: bollettino 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 3.212 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 295.452 tamponi, il tasso di positività è all’1,08%. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 3.317 (-101), mentre le persone in terapia intensiva sono 450 (-9). LAZIO – Sono 275 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid 19 nel bollettino della regione. Quattro i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti. Eseguiti 11.845 tamponi molecolari e 14.354 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 3.212 ida19 in, 292021, secondo numeri e dati deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 63. I nuovi casi sono stati individuati su 295.452 tamponi, il tasso di positività è all’1,08%. I pazientiricoverati in area non critica sono 3.317 (-101), mentre le persone in terapia intensiva sono 450 (-9). LAZIO – Sono 275 ida coronavirus nel Lazio, 292021, secondo numeri e dati19 neldella regione. Quattro i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti. Eseguiti 11.845 tamponi molecolari e 14.354 ...

