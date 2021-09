Covid oggi Fvg | 100 contagi | bollettino 29 settembre

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 100 ida19 in Friuli Venezia Giulia, 292021, secondo numeri e dati del. Nel dettaglio, su 5.304 tamponi molecolari sono stati rilevati 92 nuovicon una percentuale di positività dell’1,73%. Sono inoltre 4.507 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 84 anni residente a Trieste. Scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 6, mentre i pazienti in altri reparti sono 45, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. I totalmente guariti sono 108.810, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a quota 925. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è ...