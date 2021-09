Covid oggi Calabria, 139 contagi e 1 morto: bollettino 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 139 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid 19 nel bollettino della regione. I tamponi effettuati sono stati 3.875. Si registra un nuovo decesso, per un totale di 1.401 morti. Ci sono inoltre 224 guariti e 1 morto. Il bollettino, inoltre, registra -86 attualmente positivi, -77 in isolamento, -12 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 16). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 139 ida coronavirus nel Lazio, 292021, secondo numeri e dati19 neldella regione. I tamponi effettuati sono stati 3.875. Si registra un nuovo decesso, per un totale di 1.401 morti. Ci sono inoltre 224 guariti e 1. Il, inoltre, registra -86 attualmente positivi, -77 in isolamento, -12 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 16). L'articolo proviene da Italia Sera.

