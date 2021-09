Covid, oggi 3.212 casi e 63 morti: il bollettino del 29 settembre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 29 settembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 3.212 Decessi: 63 Tamponi effettuati: 295.452 Terapie intensive: -9 Tasso di positività: 1,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 95.979 casi totali: 4.668.261 Decessi: 130.870 Guariti: 4.441.412 In Italia oggi, mercoledì 29 settembre 2021, sono stati registrati 3.212 nuovi casi di Covid-19 e 63 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.985 nuovi contagi e 65 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 295.452 tamponi effettuati (ieri erano stati 338.425): il tasso di positività è all’1,1 per cento, in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021)ITALIA, ILDI29, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 3.212 Decessi: 63 Tamponi effettuati: 295.452 Terapie intensive: -9 Tasso di positività: 1,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 95.979totali: 4.668.261 Decessi: 130.870 Guariti: 4.441.412 In Italia, mercoledì 29, sono stati registrati 3.212 nuovidi-19 e 63 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.985 nuovi contagi e 65. I dati sui nuovi contagi si basano su 295.452 tamponi effettuati (ieri erano stati 338.425): il tasso di positività è all’1,1 per cento, in ...

Advertising

TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Curva in calo, sotto i 100mila gli attualmente positivi in Italia. LIVE - fisco24_info : Articolo_20210929171716.xml: Sono 3.212 i contagi da covid 19 in Italia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e d… - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #29settembre #Coronavirus #COVID19 -