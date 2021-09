Covid, news. Bollettino di oggi: 3.212 casi, 63 morti. Tasso di positività 1,1%. LIVE (Di mercoledì 29 settembre 2021) Processati 295.452 tamponi. Sono 9 in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva (450 in totale), mentre sono 101 in meno i ricoverati nei reparti ordinari (3.317 in totale). Il coordinatore del Cts: "Importante riuscire a dare copertura a quei Paesi a basso e medio reddito dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa" rispetto al nostro Paese. Governo al lavoro per definire tempi e modi dell'aumento delle capienze per gli eventi sportivi e dello spettacolo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 settembre 2021) Processati 295.452 tamponi. Sono 9 in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva (450 in totale), mentre sono 101 in meno i ricoverati nei reparti ordinari (3.317 in totale). Il coordinatore del Cts: "Importante riuscire a dare copertura a quei Paesi a basso e medio reddito dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa" rispetto al nostro Paese. Governo al lavoro per definire tempi e modi dell'aumento delle capienze per gli eventi sportivi e dello spettacolo

