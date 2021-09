Covid, nelle ultime 24 ore 438 nuovi contagi in Lombardia: 34 a Bergamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Regione Lombardia rende noto il bollettino quotidiano dei dati Covid 19. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9). A fronte di 54.880 tamponi effettuati, sono 438 i nuovi positivi (0,7%). Nessun nuovo caso a Lodi. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 54.880, totale complessivo: 14.959.652 – i nuovi casi positivi: 438 – in terapia intensiva: 58 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (-9) – i decessi, totale complessivo: 34.037 (+5) I nuovi casi per provincia Milano: 125 di cui 53 a Milano città;Bergamo: 34; Brescia: 74; Como: 13; Cremona: 24; Lecco: 17; Lodi: 0; Mantova: 11; Monza e Brianza: 52; Pavia: 20; Sondrio: 15; Varese: 28. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Regionerende noto il bollettino quotidiano dei dati19. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9). A fronte di 54.880 tamponi effettuati, sono 438 ipositivi (0,7%). Nessun nuovo caso a Lodi. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 54.880, totale complessivo: 14.959.652 – icasi positivi: 438 – in terapia intensiva: 58 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (-9) – i decessi, totale complessivo: 34.037 (+5) Icasi per provincia Milano: 125 di cui 53 a Milano città;: 34; Brescia: 74; Como: 13; Cremona: 24; Lecco: 17; Lodi: 0; Mantova: 11; Monza e Brianza: 52; Pavia: 20; Sondrio: 15; Varese: 28.

