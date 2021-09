Advertising

zazoomblog : Covid Lazio bollettino 29 settembre: 4 morti e 275 nuovi positivi (107 a Roma) - #Covid #Lazio #bollettino… - rep_roma : Covid, nel Lazio 275 nuovi casi e quattro decessi. D'Amato: 'Chiuso l'hub vaccinale La Nuvola' [aggiornamento delle… - StefaniaFalone : Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 settembre: 275 casi (107 a Roma) e 4 morti - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 settembre: 275 casi (107 a Roma) e 4 morti - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: Lazio, 275 nuovi casi e 4 decessi. In calo rispetto a mercoledì scorso. I positivi a Roma sono 107 #ANSA https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Ilpresenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Vaccino antinfluenzale: si parte nella prima settimana di ottobre. Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli ...In calo anche i dati dei ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 241 malati( - 2), in terapia intensiva 50 ( - 2).'Oggi nelsu 11845 tamponi molecolari e 14354 ...Questo è il diario dei miei "pensieri", in formato "NES-tweet", o in formato più esteso, a partire dal giugno 2021, fino ad oggi, in ordine inverso. 29-9-2021 Carlo Nesti: “Il ...Covid in Italia, risale il tasso di positività, oggi all'1,1% con 3.212 i nuovi casi registrati su 295.452 tamponi ...