Covid, l'Aifa approva l'utilizzo del farmaco Sarilumab: è la vittoria dei medici napoletani Ascierto e Montesarchio (Di mercoledì 29 settembre 2021) L?Aifa premia la ricerca napoletana. Dopo il Tocilizumab è semaforo verde anche per il Sarilumab, l?altro farmaco usato per la prima volta in via sperimentale nei primi mesi della... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 settembre 2021) L?premia la ricerca napoletana. Dopo il Tocilizumab è semaforo verde anche per il, l?altrousato per la prima volta in via sperimentale nei primi mesi della...

RobertoBurioni : Buone notizie: altre armi per curare i casi più gravi di COVID-19 disponibili anche nel nostro paese. - Adnkronos : #Covid, via libera dell'Aifa a tre farmaci per le cure dei pazienti ricoverati. - Open_gol : I tre nuovi farmaci approvati per la lotta al Covid - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, c’è l’ok dell’Aifa all’uso del farmaco “napoletano” Sarilumab - lillydessi : Ok dell’Aifa alla terapia contro il Covid. Ecco i tre medicinali autorizzati - Il Secolo XIX -