Covid Italia, il bollettino di oggi 29 settembre: 3.212 casi e 63 morti, tasso di positività all'1,1%

Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 29 settembre. Sono 3.212 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano...

