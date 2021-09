Covid, il Portogallo è il Paese più vaccinato del mondo: l’86% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Almeno 84% della popolazione ha ricevuto due dosi, l’86% una, pari a 10,3 milioni di persone. Il Portogallo è il Paese con la più ampia copertura vaccinale al mondo: a partire dal primo ottobre il governo toglierà le restrizioni al momento applicate ai ristoranti, come ha stabilito il Consiglio dei ministri. I locali notturni potranno riaprire. Per accedere a hotel e ristoranti inoltre non sarà più necessario nessuno certificato di vaccinazione o il tampone negativo. Queste ultime misure invece saranno ancora obbligatorie in altri luoghi pubblici, come bar e discoteche. Il merito, fra l’altro, è della campagna di salute pubblica guidata da Henrique de Gouveia e Melo, ufficiale della marina portoghese. Proprio Lisbona è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Almeno 84%hadueuna, pari a 10,3 milioni di persone. Ilè ilcon la più ampia copertura vaccinale al: a partire dal primo ottobre il governo toglierà le restrizioni al momento applicate ai ristoranti, come ha stabilito il Consiglio dei ministri. I locali notturni potranno riaprire. Per accedere a hotel e ristoranti inoltre non sarà più necessario nessuno certificato di vaccinazione o il tampone negativo. Queste ultime misure invece saranno ancora obbligatorie in altri luoghi pubblici, come bar e discoteche. Il merito, fra l’altro, ècampagna di salute pubblica guidata da Henrique de Gouveia e Melo, ufficialemarina portoghese. Proprio Lisbona è ...

