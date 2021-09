Covid, ecco il gruppo di sette sintomi che rivelano la malattia. Lo studio inglese su oltre 1 milione di persone (Di mercoledì 29 settembre 2021) I sintomi del Covid 19, la malattia innescata da Sars Cov 2, ormai si conoscono. Ma uno studio dell’Imperial College London dimostra che la presenza di sette sintomi tutti insieme sono predittivi dell’infezione in corso. Infatti il 75% delle persone contagiate li hanno tutti insieme. Quindi avere perdita di olfatto, cambiamenti nel gusto, febbre, brividi, perdita di appetito, tosse persistente e dolori muscolari è altamente predittivo del Covid e quindi dà un’alta probabilità di un esito positivo al tampone molecolare (PCR). La ricerca è stata condotta da Marc Chadeau-Hyam e Paul Elliott. Gli esperti hanno confrontato l’esito di tamponi effettuati in Gran Bretagna su 1.147.345 volontari con i sintomi che questi avevano eventualmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Idel19, lainnescata da Sars Cov 2, ormai si conoscono. Ma unodell’Imperial College London dimostra che la presenza ditutti insieme sono predittivi dell’infezione in corso. Infatti il 75% dellecontagiate li hanno tutti insieme. Quindi avere perdita di olfatto, cambiamenti nel gusto, febbre, brividi, perdita di appetito, tosse persistente e dolori muscolari è altamente predittivo dele quindi dà un’alta probabilità di un esito positivo al tampone molecolare (PCR). La ricerca è stata condotta da Marc Chadeau-Hyam e Paul Elliott. Gli esperti hanno confrontato l’esito di tamponi effettuati in Gran Bretagna su 1.147.345 volontari con iche questi avevano eventualmente ...

