Covid, ecco i tre farmaci che possono dare la svolta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Covid, Anakinra, Baricitinib e Sarilumab sono i tre farmaci antinfiammatori e immunomodulanti che sono stati autorizzati dall'Agenzia Italiana per il Farmaco nella battaglia contro il Coronavirus. Covid, inseriti 3 nuovi farmaci nella lista della terapia intensiva (Foto dal web)I farmaci sono destinati ai soggetti in terapia intensiva, l'AIFA ha comunicato dopo aver istituito una riunione straordinaria, che l'utilizzo dei tre farmaci sarà inteso solo per trattare il virus in terapia intensiva. La Commissione tecnico scientifica ha valutato nuove risoluzioni disponibili all'utilizzo dei nuovi farmaci, i quali vengono utilizzati per altre terapie. Nonostante le tre componenti abbiano caratteristiche e proprietà diverse, si aggiungono al Tocilizumab usato ...

