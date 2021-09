Covid e cure, boom domanda tocilizumab: carenza fino a dicembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo l’utilizzo nel trattamento per la cura del Covid, è boom di domande per l’anticorpo monoclonale tocilizumab che, spiega l’Aifa, subirà una carenza temporanea fino quasi alla fine di dicembre. “Si prevede una carenza temporanea in Italia nella fornitura” dell’anticorpo monoclonale nella sola formulazione endovenosa (non per quella sottocute). Il problema è in corso da metà settembre. E “il rifornimento è previsto entro il giorno 21 dicembre”. L’Agenzia italiana del farmaco lo aveva già segnalato attraverso le parole del direttore generale, Nicola Magrini. Ora lo scrive in una ‘Nota informativa importante’, una comunicazione ufficiale, emanata perché la carenza del farmaco – per il quale “la domanda globale è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo l’utilizzo nel trattamento per la cura del, èdi domande per l’anticorpo monoclonaleche, spiega l’Aifa, subirà unatemporaneaquasi alla fine di. “Si prevede unatemporanea in Italia nella fornitura” dell’anticorpo monoclonale nella sola formulazione endovenosa (non per quella sottocute). Il problema è in corso da metà settembre. E “il rifornimento è previsto entro il giorno 21”. L’Agenzia italiana del farmaco lo aveva già segnalato attraverso le parole del direttore generale, Nicola Magrini. Ora lo scrive in una ‘Nota informativa importante’, una comunicazione ufficiale, emanata perché ladel farmaco – per il quale “laglobale è ...

