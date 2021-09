Covid, Aifa autorizza altri tre farmaci per i pazienti ospedalizzati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il provvedimento - si legge in conclusione - sarà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Leggi su dire (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il provvedimento - si legge in conclusione - sarà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Advertising

RobertoBurioni : Buone notizie: altre armi per curare i casi più gravi di COVID-19 disponibili anche nel nostro paese. - Adnkronos : #Covid, via libera dell'Aifa a tre farmaci per le cure dei pazienti ricoverati. - Open_gol : I tre nuovi farmaci approvati per la lotta al Covid - vendutoschifoso : RT @bisagnino: Aifa: via libera a tre farmaci anti Covid per pazienti ricoverati - LSblendorio : Ok dell’Aifa alla terapia contro il Covid. Ecco i tre medicinali autorizzati -