Covid, 3,3 milioni di casi e 55mila morti in sette giorni: trend in calo del 10%. I dati dell'Oms (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il trend del Covid nel mondo è in calo del 10%. Lo fa sapere l'Oms nel report aggiornato relativo alla settimana tra il 20 e il 26 settembre. A livello globale sono scesi sia il numero di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ildelnel mondo è indel 10%. Lo fa sapere l'Oms nel report aggiornato relativo alla settimana tra il 20 e il 26mbre. A livello globale sono scesi sia il numero di...

Advertising

Adnkronos : #Covid, oltre 3,3 milioni di contagi e 55mila morti in 7 giorni nel mondo. - CarloVerdelli : I Paesi Poveri si chiamano così, tra l’altro, perché si muore presto e di tutto, Covid compreso. Ora l’Occidente, I… - Agenzia_Ansa : Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in 2 settimane -41%. In una settimana solo 486mila. Scorte per 10 milioni di dos… - Bisont19 : RT @fanpage: 85% di immunizzati su una popolazione di 10 milioni di persone. Così riapriranno bar e locali notturni - Yogaolic : RT @fanpage: 85% di immunizzati su una popolazione di 10 milioni di persone. Così riapriranno bar e locali notturni -