Cortesie per gli ospiti: Antonio e Valentina vs Angelo e Gregoria (Di mercoledì 29 settembre 2021) Martedì 28 settembre 2021 è andata in onda la ventiduesima puntata della quindicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Antonio e Valentina vs Angelo e Gregoria La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Antonio e Valentina contro Angelo e Gregoria: due coppia di sposi. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Antonio e Valentina con il punteggio di 21.5-21. Cortesie per gli ospiti – Streaming Qui trovate l’indice delle puntate in streaming e dove rivedere tutte le puntate di Cortesie per gli ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Martedì 28 settembre 2021 è andata in onda la ventiduesima puntata della quindicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro: due coppia di sposi. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 21.5-21.per gli– Streaming Qui trovate l’indice delle puntate in streaming e dove rivedere tutte le puntate diper gli ...

Advertising

QuiMesagne : Angelo e Gregoria promuovono Mesagne a “Cortesie per gli Ospiti” - cloudseokmin : io non mai capito sta cosa di cortesie per gli ospiti che loro se ne vanno prima del trofeo boh - xsheeranscarss : Non so se ho 20 anni o 50 perché sto ridendo come una scema a guardare cortesie per gli ospiti - simacheansia : cortesie per gli ospiti non mi fa impazzire ma mi ipnotizza non riesco a smettere di guardarlo ma che potete ha - hxrrysyndrome : MA CHI HA DECISO DI METTERE A CORTESIE PER GLI OSPITI SU REAL TIME BUILD A BITCH MI SENTO MALE -