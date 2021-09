CorSport: contro il Chelsea, Allegri pensa alla difesa a tre o ad un attacco senza centravanti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stasera la Juve affronterà il Chelsea in Champions League. Allegri non ha a disposizione né Morata né Dybala e potrebbe fare un’”allegrata”, scrive il Corriere dello Sport. “Le assenze, pesanti, di Morata e Dybala possono convincere Max a fare un’Allegrata, che sia il tanto caro 3-5-2 o un attacco senza centravanti. Ipotesi tra le ipotesi, la più semplice è la conferma della formazione che oggi si può definire titolare con Chiesa e Kean davanti. Semplice, non scontata”. Del resto lo ha dichiarato anche Allegri. «Ho le idee confuse. La difesa a tre? Quello è il primo dubbio, anche se è sempre relativa. In attacco l’unica punta di ruolo è Kean, ne metterò due o tre a seconda delle caratteristiche». Ieri il tecnico è anche tornato a parlare di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stasera la Juve affronterà ilin Champions League.non ha a disposizione né Morata né Dybala e potrebbe fare un’”allegrata”, scrive il Corriere dello Sport. “Le assenze, pesanti, di Morata e Dybala possono convincere Max a fare un’Allegrata, che sia il tanto caro 3-5-2 o un. Ipotesi tra le ipotesi, la più semplice è la conferma della formazione che oggi si può definire titolare con Chiesa e Kean davanti. Semplice, non scontata”. Del resto lo ha dichiarato anche. «Ho le idee confuse. Laa tre? Quello è il primo dubbio, anche se è sempre relativa. Inl’unica punta di ruolo è Kean, ne metterò due o tre a seconda delle caratteristiche». Ieri il tecnico è anche tornato a parlare di ...

Advertising

napolista : CorSport: contro il Chelsea, Allegri pensa alla difesa a tre o ad un attacco senza centravanti Il tecnico potrebbe… - CorSport : #Simeone: '#Milan? In undici contro undici ha fatto meglio' ?? - Rafdep69 : @CorSport Caro dotto. La.sciarpetat annebbia le menti. In 40 anni di TV e giornali vari non l ho mai sentita condan… - Gabr_yss : Tutta sta caciara per uno che ha preso palo da zero metri e solo contro Reina si è mangiato un gol assurdo. Bah.… - AndreaCocchia : Ricordo i bei tempi in cui #Mouriño si scagliava contro la prostituzione intellettuale, qui siamo andati oltre...… -