Corridoi Covid-free, ecco quali sono e le regole da seguire (Di giovedì 30 settembre 2021) Aruba, Maldive, Mauritius. Ma anche Seychelles, Repubblica Dominicana, Sharm El Sheikh e Marsa Alam. Grazie all'istituzione di Corridoi “Covid free”, per queste mete fuori dall'Ue adesso non &egrav ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 30 settembre 2021) Aruba, Maldive, Mauritius. Ma anche Seychelles, Repubblica Dominicana, Sharm El Sheikh e Marsa Alam. Grazie all'istituzione di”, per queste mete fuori dall'Ue adesso non &egrav ... sul sito.

Advertising

ItalyMFA : #COVID19 | ?? Ordinanza del Ministero della Salute ?? A partire dal 28 settembre 2021 sono stati istituiti dei corri… - NiravBhagwati1 : @Cambiacasacca Andremo per i corridoi covid free a fare le corse tra banchi a rotelle e monopattini e poi tutti s… - ItalyinCordoba : #COVID19 | ?? Ordinanza del Ministero della Salute ?? A partire dal 28 settembre 2021 sono istituiti dei corridoi t… - squeeze9 : @Ferula18 E invece cosa fa Speranza? I corridoi covid free per chi vuole andare in Egitto a sharm e marsa alam, con… - MilenaCaruso6 : RT @ItalyMFA: #COVID19 | ?? Ordinanza del Ministero della Salute ?? A partire dal 28 settembre 2021 sono stati istituiti dei corridoi turist… -