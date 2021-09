Corridoi Covid - free, ecco le regole (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31 gennaio 2022. Leggi su messaggeroveneto.gelocal (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Advertising

repubblica : Viaggi, via ai 'corridoi turistici Covid free' per Maldive e Seychelles [di Viola Giannoli] - fattoquotidiano : Covid, Speranza firma un’ordinanza sui “corridoi turistici” per le mete extra Ue: niente quarantena ma obbligo di t… - _DAGOSPIA_ : IL MINISTRO ROBERTO SPERANZA HA ISTITUITO I 'CORRIDOI TURISTICI COVID FREE' VERSO METE EXTRA UE...… - illibata : RT @AzzurraBarbuto: Speranza crea i “corridoi turistici Covid-free”: gli italiani possono andare in vacanza in certe mete esotiche facendo… - AnnaP1953 : RT @AzzurraBarbuto: Speranza crea i “corridoi turistici Covid-free”: gli italiani possono andare in vacanza in certe mete esotiche facendo… -