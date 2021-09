Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 852 morti per coronavirus, stabilendo così un nuovo record dall'inizio… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Pfizer: «Vaccino sicuro per i bambini dai 5 agli 11 anni» - sole24ore : ?? #Coronavirus, ultime notizie: United Airlines licenzierà 593 dipendenti no vax - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Covid19, tutti gli aggiornamenti di oggi, #29settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Il Sole 24 ORE

Emergenzaa Torre Annunziata. Un nuovo caso di contagio da Covid - 19 nelle48 ore a fronte di 90 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta allo 0,11 per cento. Al ...PESCARA - Sono 28 i nuovi casi diregistrati in Abruzzo nelleore, di età compresa tra 3 e 77 anni, emersi dall'analisi di 2.723 tamponi molecolari e 4.634 test antigenici: Il tasso di positività è pari allo 0.38%. ...Tentano di curare la Covid-19 con un farmaco vermifugo usato principalmente nei cavalli, l’ivermerctina, e muoiono. Sono loro le ultime vittime dei trattamenti fai da te. Si tratta di ...Nuova proroga per un comune in Sicilia per quanto riguarda la zona arancione. Al momento, si tratta dell’unico comune, in tutta la Sicilia, a trovarsi in tale fascia.