Coronavirus, ultime notizie: United Airlines licenzierà 593 dipendenti no vax (Di mercoledì 29 settembre 2021) Negli Usa l’obbligo vaccinale in azienda non convince tutti i lavoratori, ma alcune imprese prendono provvedimenti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Negli Usa l’obbligo vaccinale in azienda non convince tutti i lavoratori, ma alcune imprese prendono provvedimenti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Covid, in provincia di Pisa una nuova vittima Nel frattempo, sono 16 le nuove positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, numero quotidiano stabile rispetto agli ultimi giorni. Questo il dettaglio dei nuovi casi ...

Coronavirus, 7 nuovi casi nella Piana I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore hanno permesso di individuare 21 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Lucca , 7 dei quali nel territorio della Piana. Le nuove positività sono distribuite tra i Comuni di Lucca (4), ...

Coronavirus, ultime notizie: United Airlines licenzierà 593 dipendenti no vax Il Sole 24 ORE Covid, in Sicilia è 'boom' di guariti I guariti salgono a 273.900, mentre i decessi a 6.805. Attualmente ci sono 16.597 positivi di cui 526 in ricovero ordinario, 70 in terapia intensiva e 16.001 in isolamento domiciliare. Da inizio pande ...

Coronavirus. ASL Viterbo, 14 casi positivi. 4 a Canino, 3 a Civita Castellana, 3 a Lubriano, Viterbo e 1 a Montalto di Castro VENTUNO NUOVI PAZIENTI NEGATIVIZZATI. IN TOTALE SALGONO A SEDICIMILATRECENTOSEDICI I GUARITI NELLA TUSCIA”. 14 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla se ...

