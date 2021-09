Coronavirus | oggi in Italia 3 212 positivi e 63 vittime

Advertising

vaticannews_it : #29settembre #PapaFrancesco lancia un invito ai professionisti del settore: la ricerca della verità comincia dall’a… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati #Toscana #29settembre ?? 248 nuovi casi ?? 18.342 tamponi eseguiti ?? 292 ricoverati (-3… - PatrizSarda : RT @baffi_francesco: #Coronavirus Oggi altri 63 decessi. Le spese funerarie dovrebbero essere tutte a carico dell' Associazione Novax Itali… - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +438 Ricoverati: 384, -9 Terapia intensiva: 58, +2 Decessi: 34.037, +5 Ta… - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 3.212 casi e 63 morti per Covid: i dati di mercoledì 29 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

...si contano altri sei morti e 258 nuovi casi disu oltre 29mila tamponi eseguiti. Ô quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. L'età media dei nuovi positivi diè 39,...Numeri assolutamente stazionari anche, sia nella nostra provincia che in Liguria, nel classico bollettino quotidiano legato al Covid. Sono infatti 95 i nuovi positiviin Liguria, a fronte di 3.736 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.154 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 39,32 pari al 2,54% . Nella nostra provincia sono stati 16 i ...Bollettino Coronavirus Italia, oggi 3.212 casi su 295.452 tamponi e 63 morti per Covid: i dati di mercoledì 29 settembre Sono 3.212 i nuovi casi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 29 ...L' Asp di Catanzaro comunica 15 nuovi positivi di cui 1 fuori regione, 2 ingressi in terapia intensiva di cui 1 appartenente all'Asp di Vibo Valentia. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epide ...