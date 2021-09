Coronavirus, mercoledì 29 settembre: sono 275 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 11.845 tamponi molecolari e 14.354 antigenici per un totale di 26.199 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi, 4 decessi, 389 ricoverati (+1), 60 terapie intensive (+3) e 588 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 107. Asl Roma 1: 30 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 11.845 tamponi molecolari e 14.354 antigenici per un totale di 26.199 tamponi, si registrano 275casi positivi, 4 decessi, 389 ricoverati (+1), 60 terapie intensive (+3) e 588 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 107. Asl Roma 1: 30casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 53casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 24casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 ...

