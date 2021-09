Coronavirus, 63 morti e 3.212 nuovi casi. Aumenta il tasso di positività all’1,1% (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il bollettino del 29 settembre I dati di oggi 29 settembre 2021 Oggi 29 settembre 2021 sono 3.212 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 2.985 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero di contagiati, dall’inizio della pandemia, sale a 4.668.261. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 63 contro i 65 di ieri. Il totale delle vittime è di 130.870. Le persone attualmente positive sono 95.979 (ieri 98.872). La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 3.317 (ieri 3.418, -101) mentre in terapia intensiva si trovano 450 pazienti (ieri 459, -9). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 23, ieri 19. In isolamento domiciliare ci sono 92.212 persone (ieri 94.995) mentre i dimessi e i guariti sono Aumentati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il bollettino del 29 settembre I dati di oggi 29 settembre 2021 Oggi 29 settembre 2021 sono 3.212 idiin tutta Italia contro i 2.985 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero di contagiati, dall’inizio della pandemia, sale a 4.668.261. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 63 contro i 65 di ieri. Il totale delle vittime è di 130.870. Le persone attualmente positive sono 95.979 (ieri 98.872). La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 3.317 (ieri 3.418, -101) mentre in terapia intensiva si trovano 450 pazienti (ieri 459, -9). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 23, ieri 19. In isolamento domiciliare ci sono 92.212 persone (ieri 94.995) mentre i dimessi e i guariti sonoti ...

Advertising

cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 3.212 contagiati • 63 morti • 6.042 guariti -9 terapie intensive | -101 ricoveri… - cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 3212 nuovi casi, 63 morti, calano le terapie intensive - Corriere : RT @paolacars: Il trend si mantiene in discesa lenta. Conteggiati 12 decessi pregressi (7 in Campania e 5 in Sicilia). Ricoveri: -101. Tera… - paolacars : Il trend si mantiene in discesa lenta. Conteggiati 12 decessi pregressi (7 in Campania e 5 in Sicilia). Ricoveri: -… - Marlenetremb : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 settembre: 3.212 nuovi casi e 63 morti -