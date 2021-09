Convocazioni Italia per la Nations League: sorpresa Lorenzo Lucca del Pisa (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Italia potrebbe accogliere un volto nuovo per le prossime partite di Nations League: il ct Mancini sta pensando a Lorenzo Lucca L’Italia potrebbe accogliere un volto nuovo per le prossime partite di Nations League. Il commissario tecnico Roberto Mancini sta pensando alla convocazione di Lorenzo Lucca, giovanissimo attaccante del Pisa seguito da big del calibro di Juventus, Milan e Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’potrebbe accogliere un volto nuovo per le prossime partite di: il ct Mancini sta pensando aL’potrebbe accogliere un volto nuovo per le prossime partite di. Il commissario tecnico Roberto Mancini sta pensando alla convocazione di, giovanissimo attaccante delseguito da big del calibro di Juventus, Milan e Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Italia: giovedi le convocazioni di Mancini per la fase finale di Nations League - _internelcuore_ : @soyEsauritaa Si poi resta in Italia perché giovedì ci sono le convocazioni per la nazionale - infoitsport : Italia, giovedì le convocazioni del ct Mancini per la fase finale della Nations League - Torrechannelit : Italia – Giovedì le convocazioni per la fase finale della Nations League, domenica il raduno al Suning Centre - milansette : Italia, giovedì le convocazioni del ct Mancini per la fase finale della Nations League #acmilan #rossoneri -