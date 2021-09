Controlli durante gli esami online universitari, multata la Bocconi per 200 mila euro: ledono la privacy (Di mercoledì 29 settembre 2021) I software americani utilizzati dall’università per gestire gli esami online sono, secondo le parole del Garante per la privacy, indebitamente invasivi ed eccedono le effettive necessità. Da oggi non potranno più essere utilizzati... Leggi su dday (Di mercoledì 29 settembre 2021) I software americani utilizzati dall’università per gestire glisono, secondo le parole del Garante per la, indebitamente invasivi ed eccedono le effettive necessità. Da oggi non potranno più essere utilizzati...

Advertising

puntomagazine : Durante i controlli, i militari hanno sanzionato per violazione delle norme anti contagio il titolare di un pub di… - LetsDream4 : RT @Cla_MultiFandom: non mi fido assolutamente dei controlli fatti ieri a Dayane, Continuo a dire che durante la festa sia stata drogata po… - terryy09753739 : RT @Cla_MultiFandom: non mi fido assolutamente dei controlli fatti ieri a Dayane, Continuo a dire che durante la festa sia stata drogata po… - middleagewome : RT @Cla_MultiFandom: non mi fido assolutamente dei controlli fatti ieri a Dayane, Continuo a dire che durante la festa sia stata drogata po… - parerisgraditi : RT @Cla_MultiFandom: non mi fido assolutamente dei controlli fatti ieri a Dayane, Continuo a dire che durante la festa sia stata drogata po… -