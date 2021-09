Conte vuole il nuovo cashback: cosa può cambiare da gennaio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rimborso di Stato, sospeso a luglio, potrebbe tornare a gennaio, in una versione più leggera per le casse pubbliche e pensata per aiutare le fasce di reddito più basse Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rimborso di Stato, sospeso a luglio, potrebbe tornare a, in una versione più leggera per le casse pubbliche e pensata per aiutare le fasce di reddito più basse

lucianonobili : Valeria, avete scelto come leader dei progressisti - al grido di “o Conte o voto” - uno che si dichiarava sovranis… - Maxdero : Con @GiuseppeConteIT in #Lombardia pronti a sfidare il centrodestra. Qui è dove il #M5S vuole ripartire, lavorando… - Rosaria09664593 : RT @fabiospes1: Elezioni Roma, accordo #M5S e #Pd si farà: #Conte verso il seggio alla Camera se #Gualtieri vince. Perché meravigliarsi i… - davidzuellig : RT @matteosalvinimi: I terroristi islamici Talebani, quelli con cui Conte vuole dialogare, annunciano il ritorno di lapidazioni per punire… - Lellasilvi : RT @lvoir: Chiede a #Conte se il #M5S lo vuole o no ???? Dai @MassimGiannini lo sanno anche i sassi che l'abbiamo votato da poco come nostro… -