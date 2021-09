Conte: “Non strumentalizziamo Morisi, a Lega critiche politiche” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La mia posizione è molto chiara, la vicenda di Morisi per quanto mi riguarda è personale. C’è un’inchiesta giudiziaria. Non voglio che si possa usare questa vicenda ai fini di strumentalizzazione. Ritengo che Salvini prenda posizioni politiche sbagliate”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale con la candidata sindaca di Milano Layla Pavone. bla/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La mia posizione è molto chiara, la vicenda diper quanto mi riguarda è personale. C’è un’inchiesta giudiziaria. Non voglio che si possa usare questa vicenda ai fini di strumentalizzazione. Ritengo che Salvini prenda posizionisbagliate”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppea margine di un evento elettorale con la candidata sindaca di Milano Layla Pavone. bla/sat/gtr su Il Corriere della Città.

