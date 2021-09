Conte | “Il Milan ha dimostrato di meritare la Champions League”

Advertising

FCalcistiche : RT @MilanNewsit: Conte: 'Il Milan ha dimostrato di meritare la Champions e di poterla giocare ad alti livelli' - imnotyourbabyy : RT @MilanNewsit: Conte: 'Il Milan ha dimostrato di meritare la Champions e di poterla giocare ad alti livelli' - Nadhir_s : RT @MilanNewsit: Conte: 'Il Milan ha dimostrato di meritare la Champions e di poterla giocare ad alti livelli' - PianetaMilan : #Conte: “Il #Milan ha dimostrato di meritare la #ChampionsLeague” #ACMilan #SempreMilan - J__kcaj : @cessievattene 'Priorità all'AC Milan' (Antonio Conte) -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Milan

L'analisi sulle italianeha poi parlato anche dei risultati delle italiane in Champions , partendo dalla sconfitta delcontro l' Atletico Madrid . 'I rossoneri hanno giocato un'ottima ...Sul, sconfitto solo all'ultimo dall' Atletico di Madrid ,non lesina complimenti e spiega: Poi, sul pareggio dell' Inter a Kiev contro lo Shakhatar , proprio come successo un anno fa ...Conte su Lukaku: " "Ecco perchè lo ho voluto fortemente e lo ha inseguito. Lo volevo già quando era al Chelsea. Romelu è un tuttofare in attacco".L'ex allenatore ha commentato la Champions League delle italiane: "Il Milan sta facendo gli step giusti. Atalanta meno fluida" ...