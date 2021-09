Conte: "Ecco perché ho sempre voluto Lukaku" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ospite degli studi di Sky Sport, Antonio Conte ha parlato di Romelu Lukaku, allenato ai tempi dell'Inter e fortemente voluto Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ospite degli studi di Sky Sport, Antonioha parlato di Romelu, allenato ai tempi dell'Inter e fortemente

Advertising

Linkiesta : Ecco perché il Pd ama Giuseppe Conte e disprezza Carlo Calenda I dem preferiscono l’ex premier perché non crede a… - SkySport : ??? Conte: 'Ecco perché ho sempre voluto Lukaku' ? Antonio Conte racconta Romelu Lukaku negli studi di Sky Sport: l'… - MIBrutus : RT @AlvisiConci: A proposito di megalomani sento Renzi in ogni dove elogiare Draghi, di quanto sia preparato, credibile nel mondo e rispett… - Gaetano_Cala : RT @SkySport: ??? Conte: 'Ecco perché ho sempre voluto Lukaku' ? Antonio Conte racconta Romelu Lukaku negli studi di Sky Sport: l'allenatore… - AleksanderGerg1 : RT @AlvisiConci: A proposito di megalomani sento Renzi in ogni dove elogiare Draghi, di quanto sia preparato, credibile nel mondo e rispett… -