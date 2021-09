Advertising

MoliPietro : Confiscati Ville di pregio e altri beni per un milione e mezzo nel Vercellese - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Guardia di Finanza, DIA e Carabinieri: aggressione ai patrimoni illeciti della malavita organizzata. Confiscati ad una fa… - reportdifesa : Guardia di Finanza, DIA e Carabinieri: aggressione ai patrimoni illeciti della malavita organizzata. Confiscati ad… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Aldo Noceti Vercelli. È dunque arrivato il provvedimento di confisca da oltre 1.500.000 euro che il Tribunale di Tori… - reportdifesa : Di Aldo Noceti Vercelli. È dunque arrivato il provvedimento di confisca da oltre 1.500.000 euro che il Tribunale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Confiscati Ville

...anche a causa della rilevante sperequazione patrimoniale tra il valore dei benied il ... ha disposto la confisca di tredi pregio e di due terreni in provincia di Vercelli nella sua ......anche a causa della rilevante sperequazione patrimoniale tra il valore dei benie il ... ha disposto la confisca di tredi pregio e di due terreni in provincia di Vercelli, che erano ...Confiscati ville di pregio, terreni e altri beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro a un pluripregiudicato nel vercellese.Vercelli con un provvedimento della Direzione investigativa antimafia, in collaborazione con il comando provinciale della guardia di finanza di Vercelli e il reparto operativo dei carabinieri di ... .