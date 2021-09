Confindustria Campania | Gi riuniti a Carditello Ciotola | Le migliori intelligenze a servizio del territorio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella suggestiva cornice del Real Sito disi è tenuto un Direttivo allargato del Gruppo Giovani Imprenditori della, presieduto da Vittorio. L’evento è stato organizzato dai Giovani Imprenditori della provincia di Caserta, guidati da Pasquale Lama. Al centro dell’incontro, nel corso del quale è intervenuto anche il Presidente di, Luigi Traettino, il tema della sostenibilità ambientale e sociale, con un focus sulla necessità di trasformazione e di modernizzazione dei processi produttivi in vista dei profondi cambiamenti in atto. Il Direttivo ha ospitato i vertici e i rappresentanti delle componenti giovanili di tutte le territoriali di, che hanno portato le testimonianze sulla situazione relativa ai rispettivi ...

Advertising

rosdefilippis : RT @GenCar5: Concordo con Mario Ricciardi. Avendo ascoltato il discorso 'antimeridionale' di #Giorgetti alla Confindustria della Campania,… - ildenaro_it : @Confindustria #Campania, #Traettino: #Avanti col #patto per l’#Italia proposto da #Bonomi - Narcisox : @GenCar5 Dove si può sentire questo discorso fatto da Giorgetti alla confindustria Campania. - caroliarita : RT @GenCar5: Concordo con Mario Ricciardi. Avendo ascoltato il discorso 'antimeridionale' di #Giorgetti alla Confindustria della Campania,… - GenCar5 : Concordo con Mario Ricciardi. Avendo ascoltato il discorso 'antimeridionale' di #Giorgetti alla Confindustria della… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Campania

Adnkronos

... Regione Liguria, Comune di Genova, Polo PLSV, Liguria Digitale, Liguria International, Arte - Er, Assolombarda, BioPmed,Bioscience, Cluster lombardo scienze della vita,...... Regione Liguria, Comune di Genova, Polo PLSV, Liguria Digitale, Liguria International, Arte - Er, Assolombarda, BioPmed,Bioscience, Cluster lombardo scienze della vita,...Condividi . Nella suggestiva cornice del Real Sito di Carditello si è tenuto un Direttivo allargato del Gruppo Giovani Imprenditori della Campania, presieduto da Vittorio Ciotola ...“In un momento così delicato per il Paese penso che tutti, imprenditori, sindacati, Governo, debbano fare la propria parte per continuare il percorso di crescita in atto. Con le risorse del Pnrr in ar ...